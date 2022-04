Clark State Announces Dean’s List for Fall 2021

Clark State College has announced the names of students who achieved the 2021 Fall Semester Dean’s List. One thousand seventy-five (1,075) students (those taking six or more credit hours) earned a 3.5 grade point average or better to receive dean’s list honors.

2021 Fall Semester Dean’s List by Location

Cameron, WV

Garrett Scott

Danville, KY

Hunter Baxter

East Lynn, WV

Haylee Christian

Fort Wayne, IN

Brooke Miller

Goodfelow AFB, TX

Cassandra Duran

Greenwood, IN

Katie Miller

McDonald, PA

Grace Carter

Orland Park, IL

Ryan Maloney

Rockford, IL

Lucas Stoner

Amelia

Dawn Kuper

Arcanum

Rylee Wilson

Beavercreek

Kimberly Bradford

Ashley Carter

Nicholas Crone

Manraj Grewal

Chloe Hall

Coen Hall

Lydia Hammond

Jenna Heber

Abigail Kalis

Isaiah Lee

Timothy Lee

Grace Mary Magha NkiMbirh

Chloee McCartney

Luke Moulton

Kenneth Norris

Hillary Ramsey

Brenden Rayburn

Katrina Rhone

Courtney Rue

Chad Russell

Patience Sisa

Ally Sparks

Andrew Tisler

NfunkenTohgha

Jasmine Tuente

Jiaxin Wang

Jackson Wilson

James Yancey

Nathan Yancey

JakobZurface

Bellbrook

Kristen Bacon

Emily Curbow

Sarah Emmons

Ian Farler

Abagail Hubbell

Melissa Jones

SaraswathiNagendiran

LameesQasem

Brittany Williams

Belle Center

Kristyn Yelton

Bellefontaine

Sophia Adelsberger

Ross Angelo

Ally Barker

Mika Beck

Morgan Burden

Kenneth Burgess

Meraly Garcia-Carpio

Ellise St. Clair

Nolan Core

Ezra Davie

Malcolm Desouza

Jill Foreman

Sarah Fulmer

Sierra Godwin

Bryce Goodrich

Dainela Salcedo Hernßndez

Lincoln Howell

Landen Hunt

Timothy Kerns

Grace King

Caleb Lang

Cadence Latimer

Chloe Lloyd

Grant Lotts

Mia McDonald

Jessica Messenger

Hannah Miller

Julianne Minnich

Laney Mitchell

David Moody

Samuel Moreland

Amelia Neer

Caitlyn Neill

Amber Palmer

Andrew Phillips

Rory Pierce

Avery Plikerd

Kathryn Pool

Gannon Purcell

Janelle Roberts

Brooklyn Schweitzer

Ashley Shields

Connor Skidmore

Quinn Slagle

Jaela Smalley

Mackenzie Southard

Shannon Stineman

Addison Stupp

Kayla Watkins

Sharyn Wilt

Makayla Young

Bowersville

Stacey Peasley

Bradford

Jesse Carine

Brookville

Emma Burton

Cable

RyleaAnway

Kylie Burgel

Paige Chesser

Joseph Ferguson

Tyler Hennigan

Mason Hess

Lillian James

Abigale Lawhorn

Lillian Marsh

Eli O’Brien

Laura Sells

Jacob Simonelli

Danielle Wetzel

Canal Winchester

Alison Scurlock

Cedarville

Trinity Barok

Sara Cooley

Elizabeth Dunham

Kimberly Dutenhaver

Jade Herron

Drew Mason

Olivia Miller

Kaya Sparrow

Anna Turner

Centerville

HamzahAlwali

Kylie Burr

Dw’ayne Doughty

Margarita Fry

Christopher Tesarz

Christiansburg

Cheyenne Huff

Cincinnati

Jeffrey Butler

Cynthia Lawrence

William Stultz

Circleville

Matthew Frazier

Clayton

Taylor White

Cleveland

Joyce Fisher

Columbus

Zenobia Bess

Macy Bowshier

Kaeden Boyd

Nelson Carson

Daniel Conroy

Faiso Farah

Annabelle Gannaway

Chelsea Jones

Aaron Lamancusa

Yinguang Li

Taylor Love

Sarah Palmer

Lashanda Powell

TerlurumuSongo

Jamie Stone

Rachel Swackhammer

Dayton

Caitlyn Andrade

Jacqueline Baker

Elizabeth Barleycorn

Faith Brewer

Zachery Burrell

Christopher Castro

Kendall Chadwell

Amber Cole

Dynasty Coleman

Ashley Cox

Antonia Curlett

Gillian Dickison

Keriana Fields

Christian Foster

Bernnie Gonzalez

HayleGroover

Sydney Hall

Carolyn Hall

Ayah El-Hardan

Jysmine Harris

Jaela Harrison

Kirsten Hartsock

Jessica Hindman

Brandi Ison

Jashawn Johnson

Jiair Jones

Ines Karekezi

Breanna Kauffer

Molly Kraft

Amanda Littleton

Michelle Mack

Miranda Manning

Nicole Matus

Laura McArthur

Jeremiah McDermott

Kyle Mildebrandt

Kurtz Miller

Fofo Nabaduda

Michele Peterson

Kaitlin Piatt

Matthew Reed

Maci Rhoades

Sean Richards

Judith Ringo

Heather Ryan

Nathaniel Schindler

Gregory Schoening

Sachet Smith

Tracy Smith

Lee Spaulding

Amber Spurlock

Kiara Strickland

Carleen Thornton

Josepha Uwimana

Leah Vanbeysterveldt

JdVorwerk

Kylee Webb

Margaret Whitman

Ashley Williams

Nabazaruicka Wright

De Graff

Brande Barger

Lisa Bower

Chase Davidson

Riley Leeper

Mia Stallard

East Palestine

Kendall Hancox

Eaton

Hayden Bratton

Joseph Brovont

Abbie Bryant

Edgerton

Alaina Boxell

Englewood

Desiree Marlow

Toni Overholser

Kameron Thurmond

Zachary Williams

Enon

Abigail Apone

Meredith Barton

Ellie Benson

Taylor Brown

Kieren Campbell

David Duffey

Hallie Gilley

Matthew Gossett

Arizona Henderson

Paige Holt

William Houghton

Angela McAnear

Megan McDonald

Storm Morris

Blaise Morris

Joseph Vauthier

Ryo Wade

Kathryn Welsheimer

Brooke Whitacre

Josephine Wise

Fairborn

Victoria Apone

Angela Barnes

Cyli Bishop

Makayla Byndom

Brittany Carlson

Wayne Carlson

Sophia Ceyler

Aaron Chambers

Sarah Cosby

Cameron Costello

Lucas Curtis

Johnny Dean

Raymond Elam

Jeannie Faul

Alexander Ferrell

Curtis Greca

Erin Hoffman

Mariah Kegley

Shannon Moorman

Amber Morman

Amber Moss

Sarah Mugavero

Mason Patrick

Joy Plassenthal

Emily Purcell

Heather Risley

Rebeccah Sellers

April Spivey

Todd Stewart

Jake Thomas

Carl Toler

Karissa Tomlin

Olivia Walden

Riley Whittaker

Jennifer Yates

Jonathon Yates

Fairfield

Cheyenna Jordan

Farmersville

Tasha Huffman

Travis Parker

Fletcher

Aidan Leonard

Talia Stace

Franklin

Skylar Cox

Galloway

Davis Parker

Dominic Parks

Germantown

Roberto Robles-Barron

Lauren Jenkins

Libby Porter

Greenville

Jacob Cain

Grove City

Jennafer Sargent

Hamilton

Jacob Durbin

Huber Heights

Arielle Banks

Alexandria Bilbrey

Christopher Blaylock

Levi Brown

Shaconna Clark

Lauren Danner

Juliana Finney

Alexandra Frame

Aliya May

NdeyeNdoye

Hannah Petersen

Erin Rosencrantz

Megan Rutan

Natalie Sizelove

Jessica Taylor

Jackson

Kathryn Thorne

Jackson Center

Ross Ludwig

Jamestown

Bellaah Abad

Elizabeth Adkins

Stacie Barcus

Lauren Gibbs

Alison Gillum

Adriann Gregory

Ella Houser

Ryan Kilbarger

Gwyn Lowe

Lauren Reagan

Devin Riggs

Lisa Roberts

Daniel Ross

Madison Sandlin

Brendan Wallace

Kenton

Jodie Spradling-Daily

Mykenzie Lance

Kettering

Shelby Bauer

Justin Boldman

Jean Damascene Harelimana

Kingston

Skylar Hice

Lakeview

Ayla Ramos

ArakaSeabert

Lebanon

Lainey Pottinger

Leesburg

Braden Heizer

London

Reese Andrich

Leah Appis

Lacey Barker

Amanda Carpenter

Patrick Cooney

Josephine Davis

Joseph Davis

Thad Davis

Olivia Davitt

Katrina Dunkley

Alina Egelhoff

Ryan Ernst

Rachel Estep

Chloe Fender

Lindsey Frey

Emily Gaston

Emma Gaston

Tatum Greenwood

Cheney Gross

Reagan Gross

Kailyn Henry

Anthony Holfinger

Jackson Jones

Nicole Joseph

Hailey Kingery

Addison Leach

Xavier Manville

Jada McNeal

Christina Meyers

Brycen Mickle

Colin Minner

James Minor

Gabrielle Mounts

Mykaleigh Mullins

Jillian Oldham

Myles Paazig

Abbey Patterson

Joe Pruitt

Erica Ren

Nicholas Reynolds

Jonathan Schooley

Chloe Snyder

Anna Spohler

Alexandria Tewalt

Assad Ullah

Olivia Vance

Lucas Wolf

Maineville

Anthony Crisci

Marysville

William Beightler

Reese Cordonnier

KadeFocht

Samantha Gantz

Griffin Johnson

Ava Krutowskis

Abriana Schmutz

Nicole Snedden

Abigail Songer

Morgan Swiatek

Emma Walters

Ava Wilkerson

Mechanicsburg

Heather Arnold

Erin Baldwin

Luke Bryant

Emily Conley

Bailee Crownover

Tristan Dunlap

Alessa Fraley

Colin Hartley

Charli Hawk

Ellie Herdman

Michelle Humphrey

Nikolas King

Alana Kramer

Justin Leach

Schuyler Lewis

Elijah Mayberry

Ava Mayo

Cameron McDonald

Andrew McKee

Payton Murphy

Cassandra Paulson

Jeris Payne

Madyson Rugh

Blake Sadowski

Danielle Schipfer

Ryley Stewart

Samantha Walker

Medway

Matthew Henderson

Luke Lesh

Meghan Pearson

Brian Ritchie

Miamisburg

Rama Ali

Miranda Gumbita

Jonathan Marshall

Middletown

Abigail Landrum

Elizabeth Schiel

Milford

Ellen Hall

Milford Center

Harley Edwards

Mingo

Addison Ross

Minster

Brett Schumpert

Moraine

Eboni Bowling

Gabriella Dennis

Andy Dozal

Mount Sterling

Alyson Petee

Mount Vernon

Charles Atkinson

New Albany

Montez Johnson

Melissa Rice

AshleaSkeens

New Bremen

Zach Flaute

Noah Parlett

New Carlisle

Hannah Adams

Elli Bostick

Emily Carter

Matthew Coleman

Olivia Crew

Calli Diehl

Samantha Dunaway

April Erion

Gavin Ford

Isaiah Ford

Ashley Fowler

Troy Fries

Dawn Garrett

Elizabeth Hanrahan

Jada Hansgen

Emma Kelly

Erica Kelly

Sarah McCabe

Madilynn Moore

Paige O’Byrne

Victoria Pecori

Cassandra Perkins

Xavier Prenatt

Macalah Price

Kevin Smith

Brittanie Stambaugh

Victor Trujillo

Winston Zheng

North Lewisburg

Trista Boggs

Elizabeth Greene

William Miller

Gracie Sheets

Piqua

Autumn Jenkins

Ryan Kaufman

Jennifer Morris

Plain City

Garrett Ferguson

Austin Heiss

Quincy

Jaren Schneider

Sasha Stotler

Raymond

Brady Seger

Reynoldsburg

Mary Agbeko

Richwood

Vanessa Gombash

Riverside

AmeeAndreozzi

Morgann Baker

Kinsey Kunz

Victoria Molnar

Rushsylvania

Stephanie Bradford

Blakeley Sunderman

Saint Mary’s

Dylan Wells

St. Paris

Emily Abbate

Clayton Atkins

McKenna Brown

Austyn Collier

Claire Crockett

Hannah Crockett

Casey Gullett

Carter Jenkins

Samuel Mascioni

Jeremy McNeal

James Pelfrey

Justin Smith

Chloe Snyder

Logan Thompson

Sedalia

Dillan Rice

Sidney

Sarah Pottorf

Kayley Roe

Tessa Schmidt

South Charleston

Olivia Bauer

Lily Bertemes

Macy Blankenship

Layni Bonifay

Chaz Brown

Gage Cassell

Elise Cessna

Maris Cordial

Wesley Curtin

Gregory Flax

Abigail Getz

Ethan Heskett

Lillian Hudson

Grayson Husband

Taylor Lewis

Laney Mills

Jennifer Redish

Emma Rittenhouse

Shelby Simmons

Avery Thompson

Timothy Tincher

Jennifer Tincher

Lily Waugh

Lizabeth Waugh

Brandon Whittaker

Robbi Wilder

Taylor Xavier

Shawn Jackson

South Solon

Arington Cordell

Kate Mattinson

South Vienna

Aiden Allison

Isabella Allison

Alyssa Bayer

Dale Bush

Hope Clingerman

Trinity Clingerman

Blake Dailey

Seth Dillard

Laurissa Farmer

Skyler Hajjar

Bryce Hajnik

Elizabeth Harmer

Kristina Hawkins

Savannah Hodges

Abigail Hogsett

Jaidan James

Caleb Patterson

Chelsea Redman

Noah Thompson

Lucas Trombley

Elizabeth Wiseman

Samantha Wiseman

Abigail Yarnell

Springboro

Edward Goschinski

Springfield

Zachary Adams

Jacob Adrian

Keaton Alexander

Fred Almon

Caitlin Arnold

Abigail Ashmore

Michaela Atha

OluwanifemiBabalola

Riley Baker

Kaitlyn Baker

Gabrielle Baldridge

Jayne Ballard

Hailey Barnette

Hayden Baumgardner

Adeline Belcher

Olivia Beller

Peter Beller

Ashleigh Bender

Natalie Berry

David Best

Dorsey Bisel

Allie Black

Samantha Blackwell

Morgan Blasberg

Preston Bond

Danielle Bond

Landon Bowling

Alexandria Broering

Corwyn Gregory-Brown

Noah Brown

Hayley Brown

Ernest Brown

Amanda Wolford-Buntjer

Ryleigh Burden

Campbell Burke

Marlayna Burry

Generica Burton

Danielle Burton

Taylor Bury

Silas Bush

Wesley Buskirk

Bryce Butler

Lily Cain

Samantha Carlson

Rachael Carter

Megan Cason

Christopher Cavallaro

Angeline Chapman

Ella Chetty

Kevin Clark

Mark Clay

Allison Cline

Taylor Clingerman

Breana Cobb

Ariah Cochran

Michael Collier

Binyam Collins

Gracie Combs

Grant Comer

Jackson Connor

Jay Connor

Joelle Connor

Cody Cooper

Sophie Cotter

Rebecca Covac

Claire Crankshaw

Caitlyn Crawford

Daniel Cronauer

Julia Crowe

Kyleigh Dalie

Paige Daniel

Megan Davis

Samantha Davis

Marah Day

Sara Deerwester

Anna Deever

Brooke Dehart

Macy Dehart

Megan Dehart

Alana Derringer

Audrey Desantis

Dwayne Diamond

Osman Diaz

Cameron Diviak

Sydney Dobyns

Michael Doerflein

Colleen Dowler

Hannah Drugmand

Ashley Eaton

Sariah Echols

Daniel Ellis

Errica Ervin

Connor Erwin

Taviyon Eubanks

Lindsey Evans

Nicholas Evans

Gabriella Evilsizor

Joshua Fent

Megan Ferguson

Shelby Fetchko

Emma Flora

Emily Foght

Kevin Fogle

Kenneth Ford

Josephine Foreman

Macy Frizzell

Keller Fultz

Chase Fyffe

Natalee Fyffe

Dontia Gaines

Stephen Garrett

Lindsey Gaspar

Noah Gathany

Christopher Gibson

TevionGilbreath

Luke Glaze

Connor Glock

Albert Gootee

Casey Gordin

Preston Graves

Jennifer Griffieth

Chloe Griffin

Xane Grigsby

Alicia Gulasa

Jack Gulvas

Emily Hackathorne

PalonnieHalfmoon

Sydney Hall

Matthew Haller

Chelsea Harrison

Emily Hartsell

Kimberle Henry

Sarah Hensel

Zoey Heronemus

Autumn Hickman

Kelly Hileman

Ian Holmes

Jamie Holt

Mariah Homeier

Mackenzie Hudson

Alexis Hunter

Devin Hupp

Alyssa Hutchins

Reagan Huxley

Tessa Jenkins

Cynthia Jennings

Ivey Jervis

Dustin Jewell

Anthony Johnson

Cooper Johnson

Karsten Johnson

Sean Johnson

Samara Jones

Noah Jordan

Chedenine Saint-Juste

Megan Kelly

Courtney Kettler

ShereenKfard

Dustin Kingery

Molly Kirkpatrick

Abigail Kittles

Lindsey Koehn

Madison Koman

Robert Kouns

Jack Krupp

Jakub LaCerais

Sophia Laird

Mia Landis

Maelyn Larson

Marissa Lee

Audrey Lee

Charmaine Lee

Adison Lemen

Michelle Lemen

CalleighLitteral

Melaina Littlejohn

Rauchelle Littleton

Kerry Londergan

Jody Longberry

Ethan Lorensen

Alanna Lubbers

Victoria Malicki

Seth Malone

Caleb Mansour

Evan Martin

Tyler Martindale

Lucas Mast

Matthew Mayhan

Ella McCloskey

Sierra McConnaha

Phoebe McCormick

Madelyn McCutcheon

Jared Meadows

Lindsey Menda

Sean Mercer

Ashley Mertens

LuckensMerzius

Natasia Messer

Eli Miesse

Shelby Miles

Patricia Miles

Benjamin Miller

Jordon Miller

Amy Miller

Wallas Miller

Amanda Miller

Kellisha Minnick

Aja Mitchell

Sydney Mollett

Haley Money

Noah Moore

Casey Moore

Makenna Cox Moore

Harrison Moore

Ellie Morgan

Morgan Morris

Brittany Nagy

Bennett Godinho-Nelson

Zane Godinho-Nelson

Isaiah Newell

Carlee Nicewaner

Jordan Noffke

Samantha Oder

Presley Orndorff

Caleb Ortiz

Philburtt Padilla

Thor Page

James Palmer

Natalie Parrett

Brennan Patterson

Chloe Patton

Brayden Payton

Amanda Perez

Gracie Perkins

Merrick Peterson

Blake Pierce

Stevie Pilkington

Eva Polach

Marcedes Powell

Anna Prack

Jeremiah Price

Megan Pulver

Corrine Radcliff

Savana Ragland

Alexa Rahrig

Spence Ramey

CiarraRaulston

Tyler Reading

Ashley Reed

Renee Reese

Baileigh Rhoads

Cheryl Rigsbee

Brittany Rike

Samantha Riley

George Rincon

Dennis Rizer

Misty Roberts

Abigail Robertson

Ayden Robinson

Sydney Robinson

Laken Rohrer

Thomas Rollins

Antonio Rosasco

Monica Rowland

Madeline Ruetenik

GabrielliaRuf

Alexis Ruf

Katelyn Ruggles

A’Dymond Sammons

Christian Sanders

HarleighSchuerman

Khalil Scott

Melbanie Scott

Jayda Scott

Kristin Sebastian

Larry Shaffer

Whitney Shaw

Kinley Shepherd

Austin Shoemaker

Adam Siders

Kailyn Simpson

Tanner Slagle

Margaret Smiddy

Annalise Smith

Kathryn Smith

Grace Snyder

Brenna Snyder

Gregory Spain

Ian Spence

Angela Spencer

Davaughn Staley

Gracie Stalnaker

Amanda Standley

Briana Stapleton

Logan Stewart

Olivia Stickney

Isaac Stiles

Amy Stockton

Ashley Stuckey

Molly Stute

Cleveland Sumerlin

Aaron Summers

Emily Summers

Damian Swiney

Aaron Swords

Zayden Taylor

Anna Thatcher

Seth Thomas

Mikaela Thomas

Lindy Thomas

Christopher Thurn

Lilly Trabert

Sarah Trout

Bailey Troutwine

Devon Tuggle

Dominic Turner

Gabriel Turner

David Vanderveen

Kamryn Vanhoose

Graham Waggoner

Sheila Watkins

Rachel Weber

Abigail Webster

Timothy Weeks

Ruth Weingartz

Anastacia Weislak

Lillian Weller

Tyrone West

Dane Whip

Grace Whitmore

Dan Wiles

Alivea Wilke

Paige Williams

Connor Wilson

Ava Wissel

Lesley Wood

Skylar Woodruff

Noah Wooten

Kayla Wooten

Melinda Workman

Coy Wykle

Claire Yontz

Kierstin Young

Jackson Young

Zi Yuan

Luke Yuhas

Robin Zinkhon

Zachariah Zynda

Tipp City

Lewis Abrams

Cory Colebaugh

Stephen Horne

Trenton

Daniel Bowser

Cory Cox

Brady Peters

Trotwood

De’janee Isaac

Michele Johnson

Troy

Madison Brewer

Ashlin McDermott

Christopher Oaks

Destiny Litton-Walls

James Werling

Union

Stephanie Snell

Upper Arlington

Jasmine Gordon

Urbana

Donald Adams

Jennah Adams

Erika Arnett

Katie Ballard

Kolten Berner

Ashlyn Blanken

Elijah Bradley

Duke Buckalew

Zoey Cahall

Ryan Cordial

Joshua Cronkleton

Zachary Deppen

Marah Donahoe

Elaina Faulkner

Robert Fenwick

LyzaForson

Chandler Fosson

Roxanne Gillenwater

Eric Goddard

Haley Greene

Lindsay Hall

Lillian Henkle

Zoe Henson

Madison Honeycutt

Allyson Hosier

Matthew Hunter

Destiny Johnson

Otto Johnson

Riley Johnson

Thomas Keely

Sari Kitchen

Miranda Layne

Madison Ling

Aleksandra Loppe

Seth Loppe

Cassondra Nelson

Rebecca Preston

Lexi Prince

Katie Sands

Claire Shelpman

Lauren Shelpman

Preston Shields

Jenna Tull

Jessica White

Jaren Wilson

Roy Wood

Versailles

Kaylee Phelan

Brittany Thobe

Wadsworth

Chandra Marcoux

Wapakoneta

Cara Moran

Washington Court House

Christopher Braman

Corynn Chrisman

Washington Township

Samantha Proctor

West Carrollton

Annabelle Chapman

Carah Dewitt

Jean paulNiyigena

Jacqueline Osborne

Mauricio Salas

Madelyn TowleWest Carrollton

West Jefferson

Dawn Kulp

Marianna Romanov

West Liberty

Katrina Eckstein

Jennifer Faber

Mekenzie Flora

Kierra Gilroy

Austin Hillard

Miles Hostetler

Rachel Hostetler

Bradley Hudson

Milah Hunt

Audrey McGill

Emma Middaugh

Jebedhia Morris

Orianna Payne

AudrieSellars

Aaliyah Speert

West Mansfield

Danielle Carpenter

West Milton

Chloe Howell

Annika Hutchinson

Samantha Lentz

John Madewell

Westerville

Josefina Alvarez

Paul Copenhefer

Whitehall

Erica Phillips

Wilmington

Kathryn Hardin

Jonathan Mestel

Xenia

Zoe Barger

Evan Barnett

Heather Bright

Jessica Burns

Esteban Cardoza

Tracy Caudill

Kenneth Combs

Katlin Crowe

John Drayer

Nicholle Ennis

Tasha Fox

Kailey Graham

Aziza El haouzi

Olivia Harris

Jennifer Harron

Alyssa Houghton

Jahnyse Jefferson

Alyssa Jennings

Gary Johnson

Jerryd Jones

Emily Lefevers

Brooke Myers

Madisyn Newport

Ashley Newsome

Emma Northington

Matthew Paris

Robert Pierce

Brandon Pollock

Tabitha Sheldon

Taryn Sigman

Benjamin Smith

Cody Smith

Gabrielle Speed

Liam Sprinkle

Danielle Wallen

Ruby Young

Ryan Young

Yellow Springs

Giovanna Davis-Dyer

Caleb Furlough

Liam Hackett

Rachel Harstad

Teriankica Johnson

GagnessiryNiang

Gracie Oberschlake

Jacob Rich

Rebecca Spencer

Gabriel Webb-Yeates

Josephine Zinger

Zanesfield

Kirk Ellis

Jennifer Gebby

Kenna Hone

Sadie Hughes

