Clark State Announces Dean’s List for Spring

Clark State College has announced the names of students who achieved the 2022 Spring Semester Dean’s List. One thousand one hundred, sixty-four (1,164) students (those taking six or more credit hours) earned a 3.5 grade point average or better to receive dean’s list honors.

2022 Spring Semester Dean’s List by Location:

Cameron, WV

Garrett Scott

Charleston, SC

Benjamin Scartz

Connersville, IN

Sierra Hofer

Goodfelow AFB, TX

Cassandra Duran

Greensfork, IN

Kasey Hamilton

Imperial Beach, CA

Kimberly Harris

Orland Park, IL

Ryan Maloney

Patchogue, NY

Matthew Schlanger

Amelia

Dawn Kuper

Arcanum

Zoe Kellems

Beavercreek

Nicole Brewer

Dawn Brown

Ashley Carter

Michaela Cook

Julia Crowe

Joseph Desjardins

Karen Greenwood

Chloe Hall

Coen Hall

Anastasiya Jex

Abigail Kalis

Isaiah Lee

Timothy Lee

Hermine Leila

Gwenna Lesko

Luke Lewis-Brown

Grace Mary Magha NkiMbirh

Chloee McCartney

Luke Moulton

Mohammed Nasser

Kenneth Norris

Lea Pochet

Brenden Rayburn

Krista Remlinger

Katrina Rhone

Courtney Rue

Chad Russell

Autumn Sorenson

Andrew Tisler

Jackson Wilson

James Yancey

Jakob Zurface

Beavercreek Township

Tessa Walling

Bellbrook

Adam Beane

Samuel Borszcz

Kane Ely

Sarah Emmons

Ella Howard

Alexis Jiovani

Melissa Jones

Mohamed MakhloufShaltaf

Glenn Ochsner

Jude Omiatek

Cary Phillipson

Kevin Pray

LameesQasem

Makayla Skinner

Hayden Slader

Barbara Spilger

Kaitlin Wagers

Brittany Williams

Belle Center

Kristyn Yelton

Bellefontaine

Sophia Adelsberger

Ally Barker

Azlynn Bechtel

Morgan Burden

Kenneth Burgess

Emma Crabtree

Madeline Dailey

Ezra Davie

Mason Delong

Warren Ellis

John Fulmer

Sarah Fulmer

Meraly Garcia-Carpio

Devin George

Sierra Godwin

Liam Harris

Alexander Houser

Lincoln Howell

Landen Hunt

Jack Hutchins

Neil Kauffman

Landon Kelley

Zachary Kerns

Ella Kuba

Donald Laroche

Cadence Latimer

Dominic Latimer

Chloe Lloyd

Elliana Lloyd

Grant Lotts

Elijah Mahaffey

Kamryn Mathys

Kylee McCafferty

Jessica Messenger

Hannah Miller

Laney Mitchell

David Moody

Oliver Moreland

Samuel Moreland

Amelia Neer

Caitlyn Neill

Andrew Phillips

Kathryn Pool

Gannon Purcell

Robert Reynolds

Janelle Roberts

Kayla Roberts

Dainela Salcedo Hernandez

Jalyn Savage

Brooklyn Schweitzer

Ashley Shields

Brielle Shultz

Connor Skidmore

Cati Snyder

Dreema Snyder

Mackenzie Southard

Alyvia Steggeman

Gabriella Stolly

Major Stratton

Emily Taylor

Kayla Watkins

Madison Williams

Sharyn Wilt

Makayla Young

Blue Ash

Nicole Brown

Bucyrus

Makaylah Frank

Cable

Kylie Burgel

Sarah Godwin

Abreannia Monroe

Shelby Ropp

Danielle Wetzel

Canal Winchester

Alison Scurlock

Cedarville

Daniel Allen

Trinity Barok

Adam Bramble

Sara Cooley

Jack Czerniak

Kimberly Dutenhaver

Haylee Florkey

Drew Koning

Drew Mason

Olivia Miller

Benjamin Moore

Benjamin Ormsbee

Hunter Peterson

Tyler Reed

Anna Shepherd

Kaya Sparrow

Mia Turner

Claire Wood

Centerville

Samyatta Barnes

Kylie Burr

Margarita Fry

Carolyn Hall

Ciara Hicks

Christiansburg

Adessa Harris

Cincinnati

Jeffrey Butler

Kelsey Justice

Cynthia Lawrence

Circleville

Matthew Frazier

Cleveland

Joyce Fisher

Columbus

Macy Bowshier

Kaeden Boyd

Brandy Coleman

Aidan Feyh

Annabelle Gannaway

Chelsea Jones

Aaron Lamancusa

Taylor Love

Shaniqua Marsh

Stephanie Martin

Paige McMahan

Keith Moore

Sarah Palmer

Lashanda Powell

Monique Price

AtupeleSimwaka

TerlurumuSongo

Jamie Stone

Scott Wesbecher

Covington

Tasha Williams

Dayton

Caitlyn Andrade

Jacqueline Baker

Kaitlyn Ballard

Chester Beckert

Faith Brewer

Morgan Brewer

Cierra Carr

Christopher Castro

Kendall Chadwell

Donna Clark

Patronica Cohen

Dynasty Coleman

Antonia Curlett

Gillian Dickison

Ayah El-Hardan

Emily Elser

Robert Erwin

Jessica Evans

Keriana Fields

Ashley Fisher

Anyssa Gonzalez- Oneal

Matthew Groover

Shantelle Gunn

Kirsten Hartsock

Erin Hillock

Jessica Hindman

Abra Huddleston

Brandi Ison

Asia Jones

Jiair Jones

Noah Jones

Jaelyn Jones-Perry

Olivia Kalloor

Ines Karekezi

Breanna Kauffer

Crystal Keeton

Tyler Knott

Molly Kraft

Jacob Luckett

Trinity Manley

Evan Martinez

Nicole Matus

Laura McArthur

Erin McWhorter

Kyle Mildebrandt

Malek Moreb

DaeonMukes

Devinnai Myers

Thierry Ndayizeye

Kaitlin Piatt

Alyssa Poulos

Yolanda Poventud

Matthew Reed

Judith Ringo

Cherish Rittenhouse

Megan Rutan

Heather Ryan

Nathaniel Schindler

Gregory Schoening

Boney Singh

Penelope Smith

Amber Spurlock

Nicole Stroop

Brandy Stytle

Toinett Trotter

Danica Vermillion

Jd Vorwerk

Kylee Webb

Chardonnay West

Ashley Williams

De Graff

Lindsey Brayton

Bridget Saultz

Mia Stallard

Samuel Knight

Alaina Snow

Donnelsville

Noah Lovelock

Doylestown

Jacey Samic

East Palestine

Kendall Hancox

Eaton

Hayden Bratton

Macy Wright

Edgerton

Alaina Boxell

Englewood

Victoria Halter

Nathanael Ryhlick

Britni Smith

Enon

Danielle Adkins

Abigail Apone

Meredith Barton

Arlie Benson

Ellie Benson

Paul Bergeron

Taylor Brown

Kieren Campbell

Lucas Current

David Duffey

Jenna Faller

Hallie Gilley

Paige Holt

William Houghton

Jeremy Leist

Lee Shepherd

Sullivan Turner

Braden Ware

Kathryn Welsheimer

Brooke Whitacre

Josephine Wise

Fairborn

Tammy Adkinson

Jeremy Anderson

Angela Barnes

Cyli Bishop

Wayne Carlson

Sophia Ceyler

Shantel Cherry

Emily Cochran

Cameron Costello

Dakota Crable

Lucas Curtis

Tyler Dean

Sarah Easterling

Alexander Ferrell

Connor Flanegin

Bethany Foley

Dregan Gillman

Curtis Greca

Sophie Haun

Rosanna Heintzman

Mariah Kegley

Kathryn Kiss

Angel Lewis

Shannon Moorman

Amber Moss

Sarah Mugavero

Shayla Murray

Angelina Passerini

Mason Patrick

Joy Plassenthal

Emily Purcell

Najeeba Reid

Heather Risley

Robert Sermersheim

Serena Singleton

Sydney Spann

April Spivey

Allison Starns

Jake Thomas

Collin Volrich

Olivia Walden

Riley Whittaker

Emily Wolfe

Jennifer Yates

Jonathon Yates

Fairfield

Cheyenna Jordan

Farmersville

Tasha Huffman

Travis Parker

Fletcher

Aidan Leonard

Talia Stace

Franklin

Victoria Apone

Tara Johnson

Germantown

Roberto Robles-Barron

Greenville

Christina Trembley

Grove City

Alexander Feyh

Hilliard

Kyuss Hammond

Hillsboro

Alissa Stewart

Huber Heights

Jessie Altman

Arielle Banks

Christopher Blaylock

Danielle Bowling

Shaconna Clark

Juliana Finney

Alexandra Frame

Angela Hendricks

Deontae Johnson

Heather Massey

Aliya May

Erin Rosencrantz

Holly Rossman

Abbigail Williams

Jamestown

Abigail Baker

MeageneBirt

Jacquelyn Clark

Alison Gillum

Adriann Gregory

Ella Houser

Kassidy Kilbarger

Ryan Kilbarger

Katie Morrow

Lauren Reagan

Daniel Ross

Madison Sandlin

Taylor Trimble

Anna Varvel

Johnstown

Emily Anderson

Kenton

Mykenzie Lance

Kettering

Shelby Bauer

Miah Beatty

Heather Ellis

Stephanie Feeser

Anita Galan

Matthew Jervis

Leslie Jones

Stephanie Luneke

Matthew Redrow

Kingston

Skylar Hice

Lakeview

Ayla Ramos

Lancaster

Reese Andrich

Leesburg

Braden Heizer

Leetonia

Casey Panezott

London

Brittany Bean

Raighen Combs

Patrick Cooney

Josephine Davis

Corinne Eisler

Ryan Ernst

Rachel Estep

Lindsey Frey

Brandy Green

Tatum Greenwood

Cheney Gross

Reagan Gross

Richard Harrell

Najla Hatem

Kailyn Henry

Kaden Hitchcock

Timothy Johnson

Isaiah Jones

Nicole Joseph

Christina Meyers

James Minor

Myles Paazig

Jonathan Price

Joe Pruitt

Nicholas Reynolds

Brenton Robertson

Anna Spohler

Charles Taylor

Zackary White

Jennifer Wilson

Luke Wilson

Lucas Wolf

Angela Worthington

Robin Yearout

Rhett Ziolo

Maineville

Anthony Crisci

Marysville

Clayton Arnold

Jordan Blamer

Caden Feller

Brandon Fourman

Samantha Gantz

Mack Hamilton

James Heap

Emma Kelly

William Miller

Tanner Powers

Kate Ruff

Jacob Simonelli

Morgan Swiatek

Adam Wall

Emma Walters

Mechanicsburg

Lauren Allen

Erin Baldwin

Zoe Chandler

Aaron Conley

Emily Conley

Mason Dellinger

Tristan Dunlap

Dorian Earl

Charli Hawk

McKenzeHoewischer

Kendall Holmes

Nikolas King

Alana Kramer

Schuyler Lewis

Ava Mayo

Brookelyn Moore

Katelyn Moore

Jeris Payne

Emelee Porter

DynelisQuirindongo

Emma Rodgers

Madyson Rugh

Samantha Walker

Jennifer Wallace

Jordan Wild

Medway

Cassidy Baker

Luke Lesh

Jessica McIver

Brian Ritchie

Shelby Sayre

Miamisburg

Kirsten Boyer

Jessica Haas

Jessica Taylor

Ashley Tirado

Milford Center

Carly Lehman

Jacob Willer

Amber Pack

Moraine

Gabriella Dennis

Andy Dozal

Korrin Smith

Hayli Weiss

Mount Vernon

Charles Atkinson

North Lewisburg

Gracie Sheets

New Albany

Ashlea Skeens

New Carlisle

Hannah Adams

Makayla Byndom

Emily Carter

Matthew Coleman

Calli Diehl

Troy Fries

Timothy Fugate

Dawn Garrett

Brooklyn Gibson

Elizabeth Hanrahan

Brinkli Hayes

Monica Jackson

Emma Kelly

Erica Kelly

Jay Lee

Madilynn Moore

Miranda Morgan

Cassandra Perkins

Xavier Prenatt

Kevin Smith

David Sykes

Chloe Terry

Victor Trujillo

New Lebanon

Griffin Hudnall

Rebekah Seim

Seantia Turner-Metcalf

North Hampton

Grace Allen

Cody Clagg

Ostrander

Dayne Johnson

Pickerington

Marcus Stewart

Plain City

Anthony Conte

Garrett Ferguson

Allison Gerty

Reggan Gray

Natalie Heflin

Austin Heiss

Lauren Howell

Elizabeth Lombardi

Douglas Nussbaum

Zachary Picklesimer

Cecelia Powers

Phillip Scott

Reed VanKirk

Cayden Wilson

Poland

Isabella Stanich

Raymond

Brady Seger

Reynoldsburg

Mary Agbeko

MyjuMcDonnough

Richwood

Vanessa Gombash

Riverside

Morgann Baker

Monica Kubek

Kinsey Kunz

Jessica Rupard

Nautica Williams

Sabina

Amber Baker

Saint Paris

Rex Brubaker

Claire Crockett

Hannah Hooten

Johnathan Martin

Samuel Mascioni

Logan Thompson

Kirsten Wheeland

South Charleston

Macy Blankenship

Layni Bonifay

Wesley Curtin

Deborah Edwards

Gregory Flax

Madison Grimm

Carolyn Harrington

Ethan Heskett

Kali Horner

Lillian Hudson

Grayson Husband

Austin Miller

Brennan Miller

Dylan Nave

Emma Rittenhouse

Lily Waugh

Lizabeth Waugh

Brandon Whittaker

Robbi Wilder

Taylor Xavier

South Solon

Adryen Bevington

Cody Clark

Arington Cordell

Kate Mattinson

Nathaniel Preece

South Vienna

Isabella Allison

Samuel Augustus

Alyssa Bayer

Kelsey Bereczky

Dale Bush

Hope Clingerman

Trinity Clingerman

Laurissa Farmer

Skyler Hajjar

Bryce Hajnik

Elizabeth Harmer

Samantha Hingston

Savannah Hodges

Abigail Hogsett

Glenn Horton

Whitney Hughes

Jaxin Johnson

Madison Justice

Colton Moone

Buzzy Moore

Cole Patterson

Rylee Schertzinger

Mackenzie Taylor

Noah Thompson

Gavin Tolle

Hayden Toops

Lucas Trombley

Elizabeth Wiseman

Samantha Wiseman

Stephanie Woodward

Abigail Yarnell

Spring Valley

Joseph Dickman

Darius Gainer

Stephen Holton

Elden Korber

Joshua Sahlbom

Arthur Sichman

Springboro

Conner Hamlett

Springfield

Cadyn Adams

Dalayna Adams

Zachary Adams

Fred Almon

Isabella Alvarez

Katherine Anderson

Raeanne Anderson

BrodeyAndorfer

Rachel Angerer

Taylor Armentrout

Caitlin Arnold

Brionna Artrip

Abigail Ashmore

Oluwanifemi Babalola

Kaitlyn Baker

Noah Baker

Riley Baker

Gabrielle Baldridge

Jayne Ballard

Zoe Ballard

Witness Barnett

Hailey Barnette

William Baron

Olivia Baugh

Sophia Baugh

Hayden Baumgardner

Octavia Beal

Olivia Beller

Peter Beller

Gracenerlie Benjamin

Natalie Berry

Alexa Black

Allie Black

James Blackburn

Samantha Blackwell

Morgan Blasberg

Evan Blazer

Natalie Boehmer

Landon Bowling

Blair Boyd

Hayley Brown

Liberty Brown

Ryleigh Brown

Ryleigh Burden

Campbell Burke

Wesley Buskirk

Bryce Butler

Lily Cain

Thomas-James Campbell

Samantha Carlson

Logan Carney

Gage Cassell

Chloe Castillo

David Catanzariti

Vimal Chetty

Cameron Claar

Brittney Clagg-Newton

Kennedy Clark

Kevin Clark

Mark Clay

Allison Cline

Reese Cochran

Michael Collier

Binyam Collins

Gracie Combs

Grant Comer

Amber Conley

Jackson Connor

Jay Connor

Joelle Connor

Kylie Corbitt

Sophie Cotter

Kristen Cotterman

Rebecca Covac

Nathan Cox

Makenna Cox Moore

Claire Crankshaw

Caitlyn Crawford

Cadence Craycraft

Daniel Cronauer

Madelyn Crosby

Molly Cruz

Barbara Curtin

Juliana Cydrus

Samantha Davis

Marcie Deal

Andrew Deaton

Sara Deerwester

Anna Deever

Brooke Dehart

Macy Dehart

Megan Dehart

Audrey Desantis

Andrew Dewitt

Dwayne Diamond

Osman Diaz

Sydney Dobyns

Selina Dong

Ryan Dorrell

Colleen Dowler

Hannah Drugmand

Brittany Dubie

Abigail Earlywine

Ashley Eaton

Skylar Eaton

Sariah Echols

Daniel Ellis

Ilene Embrack

Alisha Ervin

Errica Ervin

Chloe Estep

McKaley Ethridge

Taviyon Eubanks

Nicholas Evans

Madison Evanshine

Raven Everage

Cassie Ewers

Nicole Ewers

Ryan Fain

Joshua Fent

Megan Ferguson

Benjamin Fielder

Isabella Fissel

Ashlynn Flora

Emma Flora

Kevin Fogle

Holly Foster

John Fout

Macy Frizzell

Regan Frizzell

Keller Fultz

Tyler Fultz

Spencer Fuschino

Audrey Fyffe

Chase Fyffe

Logan Fyffe

Natalee Fyffe

Rebecca Gaines

Tyler Galluch

Lindsey Gaspar

Noah Gathany

Harley Gatten

Christopher Gibson

Cali Gilbert

Tevion Gilbreath

Luke Glaze

Connor Glock

Zane Godinho-Nelson

Diego Gonzalez

Grant Goodfellow

Jennifer Griffieth

Chloe Griffin

David Grove

Alicia Gulasa

Jeffery Gullett

Jonathan Hague

Makenzie Halderman

Izabella Hall

Jacee Hamilton

Chelsea Harrison

Troy Harrison

Courtney Hartley

Emily Hartsell

Molly Hastings

Andrew Haulman

Joseph Hawbecker

Brian Hellwig

IzzabellaHembree

Sarah Hensel

Ava Hess

Zachariah Hibbs

Breanna Hines

Brian Hines

Tessa Holcomb

Ian Holmes

Jamie Holt

Mariah Homeier

Desmond Houseman

Logan Howdyshell

Mackenzie Hudson

Alexis Hunter

Alyssa Hutchins

Reagan Huxley

Ja’daya Jefferson

Tessa Jenkins

Dustin Jewell

Cooper Johnson

Jordan Johnson

Joshua Johnson

Amanda Johnston

Leah Jolly

Andrea Jones

Heath Jones

Phylicia Jones-Watkins

Noah Jordan

Jaden Journell

Ashley Karsten

Megan Kelly

Shereen Kfard

Kelsie Kilgore

Braden King

Tyler King

Sophia Kinsler

Abigail Kittles

Zach Knauer

Lindsey Koehn

Robert Kouns

Jamie Kuss

Jakub LaCerais

Sophia Laird

Hayla Lambert

Mia Landis

Maci Lanich

Maelyn Larson

Audrey Lee

Marissa Lee

Brecken Leffel

Ashley Lehman

Adison Lemen

Michelle Lemen

Brittanie Levi

Haley Lewis

Marie Limpreux

Kelsey Linton

Calleigh Litteral

Ethan Lorensen

Alanna Lubbers

Mason Mahood

Victoria Malicki

Caleb Mansour

Evan Martin

Whitney Martin

Matthew Mayhan

Ruby McAlister

Draven McClain

Kelley McClain

Ella McCloskey

Ella McCombs

Chloe McCormick

Madelyn McCutcheon

William McGinnis

Andrew McGuffin

Jared Meadows

Ashley Mertens

Natasia Messer

Eli Miesse

Max Miesse

Shelby Miles

Mary Miller

LemohangMokhalinyane

Haley Money

Michael Moore

Noah Moore

Ellie Morgan

Laynee Mowell

Shelly Murray

Maybella Myers

Dylan Nangle

Carlee Nicewaner

Hannah Nicewaner

Jason Niday

Jordan Noffke

Nicholas Offenbacker

Joanne Okeeffe

Caleb Ortiz

Jerrod Osborne

Alyssa Owens

Christi Owens

James Palmer

Namasvi Patel

Brennan Patterson

Chloe Patton

Ashtyn Payne

Brayden Payton

Samuel Peabody

Cameron Perdue

McKenzie Perdue

Amanda Perez

Gracie Perkins

Merrick Peterson

Samuel Pfleger

Sydney Pierce

Dakotah Pollard-Kern

Caleb Potts

Madison Powell

Marcedes Powell

Anna Prack

Kyle Prack

Megan Pulver

Bryce Pummel

Cooper Quesenberry

Savana Ragland

Spence Ramey

Kama Ramsey

Taylor Raskay

CiarraRaulston

Paul Reed

Catherine Remusat

Baileigh Rhoads

Joshua Ricketts

Paige Riley

Samantha Riley

George Rincon

Shannon Roberts

Abigail Robertson

Ayden Robinson

Makayla Robinson

Sophia Robinson

Sydney Robinson

Lori Rogers

Laken Rohrer

Kylie Ropp

Amanda Rosales

Benjamin Rowland

Madeline Ruetenik

Alexis Ruf

GabrielliaRuf

Katelyn Ruggles

Emma Sallot

Ilene Salmons

A’Dymond Sammons

Arieona Sanders

Christian Sanders

Lauren Schack

Noah Schafer

Gwen Schindel

Eric Schissler

HarleighSchuerman

Jayda Scott

Melbanie Scott

Kristin Sebastian

Autumn Seibold

Grace Selm

Jared Shafer

Larry Shaffer

Kinley Shepherd

Cameron Shirk

Nathaniel Shuler

Cody Siemon

Tim Sinift

Jackson Skiles

Tanner Slagle

Margaret Smiddy

Annalise Smith

Braden Smith

Bryce Smith

Kensley Smith

Megan Smith

Melissa Smith

Samuel Smith

Ian Spence

Hannah Staats

Hunter Stewart

Hannah Stickford

Olivia Stickney

Isaac Stiles

Dawn Stockdale

Darius Stroder

Luke Stroud

Tiffany Summers

Tate Swensen

Damian Swiney

Aaron Swords

Shaley Syx

SavannahaTatman

Emily Taylor

Anna Thatcher

Lindy Thomas

Brenda Thompson

K’day Thorpe

Christopher Thurn

Samantha Toney

Lilly Trabert

Brandon Treolo

Lauryn Tuggle

Gabriel Turner

Lucas Valley

Kamryn Vanhoose

Isabella Veskauf

Emma Wade

Sheila Watkins

Abigail Webster

Anastacia Weislak

Lillian Weller

Jaiden Welliford

Tyrone West

Danielle Whatley

Dane Whip

AddikinWhisler

Ethan White

Grace Whitmore

Lexi Wiley

Aiden Wilke

Emma Williams

Ava Wills

Connor Wilson

Destanee Wilson

Jayden Wilson

Skylar Woodruff

Danielle Woodyard

Kayla Wooten

Melinda Workman

Kirsten Wright

Isaiah Wynn

Claire Yontz

Kierstin Young

Macy Young

Tyler Young

Luke Yuhas

Audrie Zinger

Robin Zinkhon

Zachariah Zynda

Sugarcreek Township

Sabine Moeller

Tipp City

Stephen Horne

Anthony Izor

Trenton

Daniel Bowser

Trotwood

Sheri Franklin

Troy

Tiffany Arnett

Madison Brewer

Logan Chappie

Jennifer Reeves

James Werling

Urbana

Erika Arnett

Katie Ballard

Kolten Berner

Sevonei Brown

Duke Buckalew

Zoey Cahall

Alexandrea Caldwell

Cali Christian

Anika Christison

Sydney Christison

Zachary Deppen

Marah Donahoe

Megan Espinosa

Lydia Evangelisti

Jessica Evans

Libby Gilliam

Alyssa Gilreath

Eric Goddard

Haley Greene

Cynthia Haimerl

Lindsay Hall

Zoe Henson

Zachary Hoskins

Abigail Jenks

Madilyn Jenks

Otto Johnson

Makayla Juergens

Kaylene Keesler

Jennifer Kelly

Gage Kronk

Madison Ling

Aleksandra Loppe

Seth Loppe

Sara Maddy

Mackenzie McManus

Camden Miller

Jill Moore

Nermalyn Nigh

Vanessa Perkins

Nolan Rickett

Katie Sands

Rachel Seelig

Alison Setty

Megan Smith

Colin Thompson

Katherine Trudo

Natalie Tull

Kelsie Walter

Jessica White

Gabriel Wier

Vandalia

Ashley Fields

Wadsworth

Chandra Marcoux

Washington Court House

Corynn Chrisman

Paige Jordan

Washington Township

Samantha Proctor

West Alexandria

Robert Grill

West Carrollton

Annabelle Chapman

VichakaHoui

Jacob Hudepohl

Jean paulNiyigena

Aurora Nunnery

Jacqueline Osborne

Mauricio Salas

Madelyn Towle

West Jefferson

Heather Davy

Courtney Salters

West Liberty

Montanna Buck

Michelle Current

Katrina Eckstein

Jennifer Faber

Mekenzie Flora

Kierra Gilroy

Austin Hillard

Miles Hostetler

Milah Hunt

Elizabeth Kensler

Audrey McGill

Emma Middaugh

Audrie Sellars

Michele Smith

Aaliyah Speert

Erica Zeigler

West Milton

Annika Hutchinson

Westerville

Paul Copenhefer

Wilmington

Jonathan Mestel

Woodstock

Tucker Webb

Xenia

Shaimaa Aqrabawi

Zoe Barger

Evan Barnett

Heather Bright

Ashley Brown

Andrew Bruckart

Naveh Bruggeman

Jessica Burns

Kenneth Combs

Jayden Dehaven

John Drayer

Regan Dunstan

VicktoriahFaul

Tasha Fox

SammanthaGossard

Katherine Gross

Christy Hayslip

Chelsea Hostler

Gary Johnson

Jerryd Jones

Emily Lefevers

Connor Miller

Brooke Myers

Madisyn Newport

Ashley Newsome

William Paris

Robert Pierce

Brandon Pollock

Harley Rose

Barbara Schenck

Liam Sprinkle

Samantha Steward

Matthew Stivers

Alayna Vela

Danielle Wallen

NathanelWrightsel

Joshua Young

Yellow Springs

Milagra Branigan

Liam Hackett

Rachel Harstad

Gagnessiry Niang

Andrew Sherwood

Isabel Williams

Josephine Zinger

Zanesfield

Kenna Hone

Sadie Hughes

Kiersten Wilgus

###

About Clark State College

Founded in 1962, Clark State College has campuses in Springfield, Beavercreek, Xenia and Bellefontaine, Ohio. Celebrating 60 years, Clark State offers the latest degree and certificate options in more than 130 professional fields. The economic impact of Clark State on Champaign, Clark, Greene and Logan Counties is in excess of $161 million dollars annually. Registration is open year-round and financial aid and scholarships are available for those who qualify. Fall semester begins August 22, 2022.